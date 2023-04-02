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1 час назад

Круглый дом на улице Довженко капитально отремонтируют

Вечерняя Москва

В 2023 году в рамках программы капремонта жилого фонда будет облагорожен дом № 6 на улице Довженко. Об этом в воскресенье, 2 апреля, рассказали в Комплексе городского хозяйства Москвы.

Круглый дом на улице Довженко капитально отремонтируют
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Это знаменитый круглый дом, построенный в 1976-м. В его 26 подъездах более 900 квартир, а диаметр — 155 метров. Обновление объекта требует тщательной подготовки, поэтому специалисты разработали уникальный проект, который учитывает все нюансы круглого дома, — говорится в сообщении.

Фасад здания восстановят при помощи полимерцементной смеси на армирующих сетках. Отмечается, что такая технология поможет прослужить ему более 30 лет. В ходе работ будут отремонтированы выходные группы и балконы, а в подъездах установят энергоэффективные стеклопакеты. Кроме того, специалисты заменят магистрали центрального отопления и горячего водоснабжения, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также специалисты обновят фасад и крышу дома 1970 года постройки в районе Северное Тушино. Работы проведут в рамках городской программы капитального ремонта жилого фонда. Особое внимание будет уделено фасаду здания.

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