В Богородском построят пожарное депо

Пожарное депо на четыре машины построят в районе Богородское по адресу: 6-й проезд Подбельского, вл. 8-10. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы .

«В новом здании разместятся две службы: пожарный и аварийно-спасательный отряды. Для этого запроектированы различные блоки, среди которых помещения для пожарной техники и ее техобслуживания, служебно-бытовые, помещения восстановительного центра личного состава, пункт связи и зона медицинского обслуживания. В составе восстановительного центра предусмотрены комнаты отдыха и психологической разгрузки, тренажерный зал, комната хранения спортивного инвентаря, душевая и санузел», - приводятся в сообщении слова председателя комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Анны Яковлевой .

Указывается, что проектная документация для объекта уже согласована. Это будет четырехэтажное здание с подземным этажом. Кроме четырех пожарных машин, в составе автопарка депо также будет три автоцистерны и автолестница. На территории депо специалисты оборудуют площадки для учебно-тренировочной башни, предохранительной подушки и остановки пожарной техники для отработки нормативов. Также здесь появится физкультурная площадка и беговая дорожка. Территорию благоустроят - сделают проезды и тротуары, установят малые архитектурные формы и разобьют газоны.