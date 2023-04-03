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44 минуты назад

МЧС: В Москве вновь снизилось количество пожаров за год

Агентство «Москва»иещё 3

Количество пожаров в столице ежегодно сокращается. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по столице, главный государственный инспектор Москвы по пожарному надзору Александр Бобров.

В Москве вновь снизилось количество пожаров за год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я хочу сказать, что количество пожаров по городу, как и количество погибших на них, у нас снижается из года в год. То есть количество пожаров только за прошлый год у нас снизилось на 15%», - заявил Бобров.

Он напомнил, что с 1 марта 2023 года вступили в силу изменения правил противопожарного режима, согласно которым сократилось допустимое расстояние от построек до мест сжигания травы, листвы и мусора.

Новости Москвы,Александр Бобров,МЧС России,
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