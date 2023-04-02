Синоптик поделился с москвичами прогнозом на неделю

Рабочую неделю в столице мы начнем с потепления, правда, временами с ночными заморозками. Так, столбик термометра встанет на отметке 10–12 градусов тепла. В то же время в Москве всю неделю будут идти осадки, но, опять же, переменные и не сильно обильные, — заявил Шувалов.