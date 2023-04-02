$76.45+0.1482.39-0.75
17 минут назад

«Начнем с потепления»: синоптик поделился с москвичами прогнозом на неделю

News.ru

Следующая неделя в Москве начнется с потепления, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура повысится до 10–12 градусов.

Синоптик поделился с москвичами прогнозом на неделю
Фото: ТАССТАСС

Рабочую неделю в столице мы начнем с потепления, правда, временами с ночными заморозками. Так, столбик термометра встанет на отметке 10–12 градусов тепла. В то же время в Москве всю неделю будут идти осадки, но, опять же, переменные и не сильно обильные, — заявил Шувалов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что аномально теплая погода в Подмосковье грозит половодьем и может привести к подтоплению некапитальных строений в поймах рек в регионе, а также некоторых участков дорог в низинах. По его словам, такая ситуация также может наблюдаться в Смоленской и Рязанской областях.

Москвичей предупредили об арктических вторжениях в апреле

Ранее сообщалось, что в Ленинском округе под Москвой затопило Каширское шоссе. Подтопление проезжей части зафиксировали в районе деревни Апаринки вблизи МКАД. Местные жители убеждены, что реки на дорогах образовались из-за некачественно проведенных ремонтных работ. Движение на этом участке было сильно затруднено.

Новости Москвы,Александр Шувалов,Роман Вильфанд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий