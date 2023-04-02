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10 минут назад

Москвичам рассказали, в каких столичных парках есть обустроенные дорожки для бега

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Пробежаться трусцой по дорожкам с резиновым покрытием, устроить забег по прямым трассам или попробовать свои силы на специальных маршрутах для занятий спортивным ориентированием можно в столичных парках. Об этом в воскресенье, 2 апреля, рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Москвичам рассказали, в каких столичных парках есть обустроенные дорожки для бега
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Одна из прорезиненных дорожек расположена в зоне отдыха «Красногвардейские пруды». Ее длина составляет 1,7 километра. Бегать на ней безопасно и удобно в любое время суток. Также беговая дорожка с резиновым покрытием находится в Таганском парке. Ее протяженность составляет 320 метров. Она доступна горожанам ежедневно с 06:00 до 22:00.

Кроме того, дорожки с резиновым покрытием есть в парке «Ходынское поле». Их общая длина составляет 2,4 километра. Вдоль трасс растут мята, жасмин, сирень, шалфей, черемуха и липа. Отмечается, что дорожки работают круглосуточно. В парке у прудов «Радуга» вокруг футбольного поля пролегает 500-метровая беговая дорожка, в которой можно заняться спортом в любое время суток, передает официальный сайт мэра Москвы.

Фитнес-тренер Дмитрий Нагулин назвал лучшие виды спорта для занятий весной. Он посоветовал больше кататься на велосипеде. Пробежки — тоже прекрасный способ привести себя в форму после зимней «спячки». Также принесут пользу прыжки на скакалке на свежем воздухе.

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