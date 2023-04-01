Специалисты городских служб промыли Ходынский тоннель на севере Москвы

Завершена промывка Ходынского тоннеля на Ленинградском проспекте. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
«Промыли после зимы Ходынский тоннель на Ленинградском проспекте. В работах задействовали бригаду из 10 специалистов, тоннелемоечные и поливомоечные машины, автогидроподъемник. Сначала стены и парапеты тоннеля промыли водой, после на поверхность нанесли моющее средство, которое затем смыли мощной струей воды. Чтобы полностью выполнить работы, потребовалось семь часов», - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего до конца апреля планируется промыть более 100 транспортных тоннелей. Ходынский тоннель открыт в феврале 2007 года. Сооружение протяженностью более 830 м имеет по три полосы движения в каждом направлении.