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58 минут назад

Специалисты городских служб промыли Ходынский тоннель на севере Москвы

Агентство «Москва»

Завершена промывка Ходынского тоннеля на Ленинградском проспекте. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Специалисты городских служб промыли Ходынский тоннель на севере Москвы
Фото: ГБУ "Гормост"ГБУ "Гормост"

«Промыли после зимы Ходынский тоннель на Ленинградском проспекте. В работах задействовали бригаду из 10 специалистов, тоннелемоечные и поливомоечные машины, автогидроподъемник. Сначала стены и парапеты тоннеля промыли водой, после на поверхность нанесли моющее средство, которое затем смыли мощной струей воды. Чтобы полностью выполнить работы, потребовалось семь часов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего до конца апреля планируется промыть более 100 транспортных тоннелей. Ходынский тоннель открыт в феврале 2007 года. Сооружение протяженностью более 830 м имеет по три полосы движения в каждом направлении.

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