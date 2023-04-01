Специалисты городских служб промыли Ходынский тоннель на севере Москвы

«Промыли после зимы Ходынский тоннель на Ленинградском проспекте. В работах задействовали бригаду из 10 специалистов, тоннелемоечные и поливомоечные машины, автогидроподъемник. Сначала стены и парапеты тоннеля промыли водой, после на поверхность нанесли моющее средство, которое затем смыли мощной струей воды. Чтобы полностью выполнить работы, потребовалось семь часов», - говорится в сообщении.