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53 минуты назад

Москвичей предупредили об арктических вторжениях в апреле

Илья Родин

В столичном регионе в апреле возвраты холодов наблюдаются не так часто, как в марте, но все же возможны, рассказал синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» уточнил, что метеорологи ожидают серьезные арктические вторжения в начале второй и третьей декад месяца.

Леус пояснил, что температурный режим в Москве все же окажется в рамках климатической нормы, так как похолодание будет нивелироваться высокой температурой в другие дни.

По его словам, холода также ожидаются на севере Сибири и Якутии. На остальной территории России температурный режим будет в рамках или даже немного выше нормы. В частности, в Приамурье, Приморье средняя температура воздуха на 1-2° превысит многолетние значения.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе в столицу придет облачная, но теплая погода.

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