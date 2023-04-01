Собянин: Городские службы приступили к генеральной уборке Москвы

Традиционный месячник весеннего благоустройства пройдет в Москве с 1 по 30 апреля. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале .

«Уже с наступлением устойчивого тепла коммунальные службы приступили к зачистке территорий от остатков снега и промывке отдельных тоннелей, мостов, путепроводов и фонтанов. За месяц мы приведем в порядок общественные пространства и дворовые территории — газоны, цветники, детские и спортивные площадки», — написал Мэр Москвы.

Также запланированы промывка фасадов жилых домов, ремонт цоколей и других элементов зданий после зимней эксплуатации. Кроме того, специалисты приведут в порядок дороги и дорожно-транспортную инфраструктуру — барьерные ограждения, шумозащитные экраны, остановки, знаки и указатели, а также около двух тысяч инженерных сооружений, более 1,1 тысячи памятников и объектов монументального искусства, фонари, вентиляционные шахты и другие объекты, территории учреждений и предприятий.