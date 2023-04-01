$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Каждый пятый москвич заявил о готовности обмануть ради достижения своих целей

Мослента

О готовности обмануть ради достижения своих целей рассказали москвичи в ходе опроса «Мосленты».

Москвичи рассказали о готовности обмануть ради достижения своих целей
Фото: КоммерсантъКоммерсантъ

Так, каждый пятый житель столицы, или 20 процентов респондентов, на вопрос «Часто ли вы прибегаете к обману для достижения своих целей?» ответили, что нечестно поступают «всегда, когда это возможно».

При этом большинство горожан — 43 процента опрошенных — не допускают лжи и относятся к любому вранью негативно. Еще 37 процентов участников исследования заявили, что могут слукавить только в особых случаях.

Ранее только два процента россиян оказались готовы всегда защищать своего ребенка.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий