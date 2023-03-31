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1 час назад

Несколько участков в районе 1-го Котляковского переулка буду закрыты до конца июня

Вечерняя Москва

В период с 1 апреля по 30 июня будут недоступны для проезда несколько участков в районе 1-го Котляковского переулка. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Несколько участков в районе 1-го Котляковского переулка буду закрыты до конца июня
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, от дома № 65, строение 3, до до № 61 по Кантемировской улице будут производиться поэтапное расширение двух полос, а также проводиться работы по обустройству временных уширений. Кроме того, на другом участке 1-го Котляковского переулка поэтапно закроют четыре полосы с сохранением движения по одной-двум полосам.

Водителям рекомендуется строить маршруты своего передвижения по городу заблаговременно с учетом названных ограничений, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Накануне стало известно, что на некоторых улицах в четырех округах столицы в ближайшее время изменится схема движения транспорта. Так, в период с 1 апреля до 1 сентября будет полностью перекрыт участок Андроновского шоссе в районе дома № 55 на Авиамоторной улице.

Решение об ограничении движения связано с проведением строительных работ на участке.

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