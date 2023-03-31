В Московском зоопарке спасли андского кондора Кузю

Проживающий в Московском зоопарке андский кондор по имени Кузя находится в тяжелом состоянии, рассказала гендиректор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

Акулова пояснила, что на днях зоологи обнаружили Кузю лежащим в поилке. Он дергался в судорогах и не поднимал голову.

Эксперты полагают, уточнила гендиректор, что его отравил кто-то из посетителей зоосада. Она добавила, что люди постоянно пытаются просунуть птицам сквозь решетки те или иные продукты питания.

Специалисты немедленно доставили кондора в ветеринарный корпус, отметила Акулова. Там ветврачи сделали ему сделали гастроскопию, промывание желудка. Кроме того, они поставили Кузе капельницы.

Кондору предстоит длительный курс лечения, он находится в тяжелом состоянии, заметила гендиректор.

Акулова рассказала также, что сотрудники службы безопасности зоосада изучают записи с камер наблюдения с тем, чтобы выяснить личности причастных к отравлению птицы.