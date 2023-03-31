В Московском зоопарке спасли андского кондора Кузю
Проживающий в Московском зоопарке андский кондор по имени Кузя находится в тяжелом состоянии, рассказала гендиректор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале.
Акулова пояснила, что на днях зоологи обнаружили Кузю лежащим в поилке. Он дергался в судорогах и не поднимал голову.
Эксперты полагают, уточнила гендиректор, что его отравил кто-то из посетителей зоосада. Она добавила, что люди постоянно пытаются просунуть птицам сквозь решетки те или иные продукты питания.
Специалисты немедленно доставили кондора в ветеринарный корпус, отметила Акулова. Там ветврачи сделали ему сделали гастроскопию, промывание желудка. Кроме того, они поставили Кузе капельницы.
Кондору предстоит длительный курс лечения, он находится в тяжелом состоянии, заметила гендиректор.
Акулова рассказала также, что сотрудники службы безопасности зоосада изучают записи с камер наблюдения с тем, чтобы выяснить личности причастных к отравлению птицы.
Напомним, что андские кондоры появились в коллекции Московского зоопарка в конце XIX века. Один из них, по кличке «Кузя», прожил в зоосаде порядка 70 лет, пользовался любовью сотрудников и посетителей. Следующего кондора также решили назвать «Кузей».