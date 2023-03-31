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В Московском зоопарке спасли андского кондора Кузю

Проживающий в Московском зоопарке андский кондор по имени Кузя находится в тяжелом состоянии, рассказала гендиректор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

Акулова пояснила, что на днях зоологи обнаружили Кузю лежащим в поилке. Он дергался в судорогах и не поднимал голову.

Эксперты полагают, уточнила гендиректор, что его отравил кто-то из посетителей зоосада. Она добавила, что люди постоянно пытаются просунуть птицам сквозь решетки те или иные продукты питания.

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Специалисты немедленно доставили кондора в ветеринарный корпус, отметила Акулова. Там ветврачи сделали ему сделали гастроскопию, промывание желудка. Кроме того, они поставили Кузе капельницы.

Кондору предстоит длительный курс лечения, он находится в тяжелом состоянии, заметила гендиректор.

Акулова рассказала также, что сотрудники службы безопасности зоосада изучают записи с камер наблюдения с тем, чтобы выяснить личности причастных к отравлению птицы.

Напомним, что андские кондоры появились в коллекции Московского зоопарка в конце XIX века. Один из них, по кличке «Кузя», прожил в зоосаде порядка 70 лет, пользовался любовью сотрудников и посетителей. Следующего кондора также решили назвать «Кузей».

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