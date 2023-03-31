Музей искусств на ЗИЛе построен почти наполовину

Строительство Музея искусств на территории бывшей промзоны ЗИЛ завершено более чем на 40%. Об этом сообщил глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

Фото: официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства Москвы официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

"Общая площадь строящегося Музея искусств составит 12,1 тысячи квадратных метров. Строительная готовность пятиэтажного здания на сегодня составляет около 44%", – рассказал он.

В здании, которое возведут в районе пересечения улицы Родченко и бульвара Братьев Весниных, сможет разместиться как постоянная экспозиция, так и временные выставки. Музей сможет одновременно принимать больше 1,5 тысячи посетителей.

В свою очередь, глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что здание визуально будет поделено на две части: открытую галерею и выставочные залы. Облик первой будет выполнен из крупноформатных стекол в форме трапеции. Вторая же будет идейно повторять первую, но вместо стекол строители используют кассеты из меди.

Отмечается, что на входе посетители будут попадать в открытое пространство, представляющее из себя демонстрационный зал с объемными экспонатами. Оттуда будет проход к основной части с ресепшеном, гардеробом, магазином и рестораном. Выставочные залы будут располагаться на 2–5-м этажах, а на подземном этаже организуют хранилище экспонатов.