"Москва онлайн" покажет промывку фонтанов на Манежной площади

1 апреля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире наблюдать за промывкой фонтанов на Манежной площади. Вы увидите, как специалисты проверяют объекты на наличие повреждений и ржавчины, а после промывают декоративные элементы с помощью специальных растворов.

Фото: m24.ru m24.ru

За апрель планируется подготовить к весенне-летнему периоду более 1,1 тысячи столичных памятников.