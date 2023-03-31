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35 минут назад

Москва онлайн покажет промывку фонтанов на Манежной площади

Москва24

1 апреля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире наблюдать за промывкой фонтанов на Манежной площади. Вы увидите, как специалисты проверяют объекты на наличие повреждений и ржавчины, а после промывают декоративные элементы с помощью специальных растворов.

"Москва онлайн" покажет промывку фонтанов на Манежной площади
Фото: m24.rum24.ru

За апрель планируется подготовить к весенне-летнему периоду более 1,1 тысячи столичных памятников.

Смотрите прямую трансляцию 1 апреля в 10:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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