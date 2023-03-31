В индустриальном парке «Руднево» начали выпускать гражданские дроны

В индустриальном парке «Руднево» стартовал выпуск гражданских беспилотников. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— В ноябре прошлого года мы приняли решение о создании на территории «Руднево» Федерального центра беспилотных авиационных систем. По сути это большой кластер, где будут созданы тысячи рабочих мест, — рассказал он.

В марте на территории индустриального парка компания «Аэромакс» приступила к выпуску беспилотных авиационных систем вертолетного типа, предназначенных для грузоперевозок и полетов в сложных метеоусловиях. В будущем компания планирует разместить производства еще в трех корпусах «Руднево» и увеличить объемы выпуска БПЛА. Реализация проекта позволит создать более двух тысяч новых рабочих мест.

Помимо этого, индустриальный парк вместе с прилегающими территориями включили в состав ОЭЗ «Технополис Москва». В парке готовы уже 18 производственных корпусов площадью порядка 120 тысяч квадратных метров, написал Собянин в своем Telegram-канале.