Собянин открыл новую школу в Некрасовке

Сергей Собянин открыл новую школу в столичном районе Некрасовка. Он поприветствовал учеников и преподавателей образовательного учреждения и узнал их мнение о новой школе.

Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

"Мы очень ждали этот корпус, он помог нам разгрузить остальные школьные корпуса", – сообщила директор "Школы в Некрасовке" Майя Булаева.

Согласно информации, возводить здание учреждения начали в ноябре 2020 года и завершили его строительство в феврале этого года. Проект финансировался в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы. Школа располагается на улице Вертолетчиков, 2В.

В ней сделали стандартные учебные классы, специализированный ИТ-полигон с компьютерным оборудованием и программным обеспечением, а также кабинеты 3D-моделирования и робототехники.

Комплекс "Школа в Некрасовке" создали в 2009 году. В настоящее время в него включены три школы и четыре здания дошкольных групп. В учреждении учатся 4 847 детей.