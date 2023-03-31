$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Собянин открыл новую школу в Некрасовке

Москва24иещё 5

Сергей Собянин открыл новую школу в столичном районе Некрасовка. Он поприветствовал учеников и преподавателей образовательного учреждения и узнал их мнение о новой школе.

Собянин открыл новую школу в Некрасовке
Фото:  портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

"Мы очень ждали этот корпус, он помог нам разгрузить остальные школьные корпуса", – сообщила директор "Школы в Некрасовке" Майя Булаева.

Согласно информации, возводить здание учреждения начали в ноябре 2020 года и завершили его строительство в феврале этого года. Проект финансировался в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы. Школа располагается на улице Вертолетчиков, 2В.

В ней сделали стандартные учебные классы, специализированный ИТ-полигон с компьютерным оборудованием и программным обеспечением, а также кабинеты 3D-моделирования и робототехники.

Комплекс "Школа в Некрасовке" создали в 2009 году. В настоящее время в него включены три школы и четыре здания дошкольных групп. В учреждении учатся 4 847 детей.

Ранее глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в районе Преображенское стартовало строительство монолитных конструкций четвертого этажа здания учебного корпуса. Он будет располагаться на 2-й Пугачевской улице, 12А. Его общая площадь составит порядка 10 тысяч квадратных метров. Высота здания составит четыре этажа.

Новости Москвы,Рафик Загрутдинов,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий