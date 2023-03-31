Москвичам спрогнозировали дождливые выходные

Дождливые выходные 1 и 2 апреля спрогнозировал в Москве руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. В беседе с NEWS.ru синоптик уточнил, что осадки будут кратковременные и не обильные.

По словам синоптика Михаила Леуса, в ночь на пятницу, 31 марта, в столичный регион вернулись заморозки. В Москве была зафиксирована температура в минус один градус. В Подмосковье наблюдалось до минус 5,7 градуса. Метеоролог уточнил, что ближайшей ночью заморозки сохранятся в западных и северо-западных районах области.