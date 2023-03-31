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20 минут назад

Собянин: Электробусы в Москве за пять лет перевезли 300 млн пассажиров

Агентство «Москва»иещё 4

Столичные электробусы за пять лет проехали 126 млн км и перевезли 300 млн пассажиров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин: электробусы в Москве за пять лет перевезли 300 млн пассажиров
Фото: mos.rumos.ru

«Продолжаем заменять дизельные автобусы на электробусы российского производства. Первые электробусы вышли на маршруты почти пять лет назад. С тех пор они проехали 126 млн км и перевезли 300 млн человек. Многие уже не представляют поездки без возможности, например, зарядить телефон или удобно поставить коляску. В электробусах выпуска 2022 года ездить еще комфортнее. В них установлены электрические отопители, поддерживающие оптимальную температуру салона, и «умное» освещение, которое меняется с холодного на теплое в зависимости от времени суток», - написал мэр.

Он подчеркнул, что в городе сейчас 79 маршрутов с электробусами, в 2023 году планируется добавить еще 29.

«К тому же установим около 200 новых ультрабыстрых зарядных станций и откроем летом второй по счету электробусный парк в районе Митино. Первый появился в прошлом году в ТиНАО», - добавил Собянин.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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