Собянин: электробусы в Москве за пять лет перевезли 300 млн пассажиров

«Продолжаем заменять дизельные автобусы на электробусы российского производства. Первые электробусы вышли на маршруты почти пять лет назад. С тех пор они проехали 126 млн км и перевезли 300 млн человек. Многие уже не представляют поездки без возможности, например, зарядить телефон или удобно поставить коляску. В электробусах выпуска 2022 года ездить еще комфортнее. В них установлены электрические отопители, поддерживающие оптимальную температуру салона, и «умное» освещение, которое меняется с холодного на теплое в зависимости от времени суток», - написал мэр.