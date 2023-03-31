«Умная» система управления появится на 30 трамвайных стрелках в Москве

— В 2022 году метрополитен заключил контракт на поставку 30 шкафов управления автоматизированными трамвайными стрелками. Установим их в течение 2023 года, сейчас определяем места для размещения. В будущем водители трамваев не будут отвлекаться от дороги — переключение стрелочного перевода будет происходить автоматически, — сказал он.