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19 минут назад

В Музее Победы развернут флаги России и Белоруссии в честь Дня единения народов

Вечерняя Москва

2 апреля в Музее Победы пройдет торжественная церемония в честь Дня единения народов России и Белоруссии. Об этом в четверг, 30 марта, сообщила пресс-служба музея.

В Музее Победы развернут флаги России и Белоруссии
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В ходе празднования волонтеры развернут большие флаги двух стран. Общая их длина составит 10 метров.

В программе также значатся концерт детско-юношеского творчества «Журавли Победы». В него войдут полюбившиеся песни, а также народные танцы.

Кроме того, в рамках празднования запланирован мастер-класс «Братские народы», в ходе которого участники смогут украсить тарелки национальными орнаментами двух стран. Мероприятия начнутся в 14:00.

Ранее стало известно о том, что в Музее Победы впервые пройдет спектакль «Кадетский маяк» Детского исторического театра «Многая лета» из Свердловской области. Постановка посвящена великому князю Константину Константиновичу Романову и российским кадетам.

В Музее Победы 1 апреля пройдет финал IX Конкурса «Театр слова». Он станет частью Большого открытого фестиваля детско-юношеского творчества «Музыкальный театр без границ». Дети будут исполнять отрывки из самых значимых произведений русской и мировой литературы.

Новости Москвы,Константин Романов,
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