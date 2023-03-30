В Музее Победы развернут флаги России и Белоруссии

2 апреля в Музее Победы пройдет торжественная церемония в честь Дня единения народов России и Белоруссии. Об этом в четверг, 30 марта, сообщила пресс-служба музея.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

В ходе празднования волонтеры развернут большие флаги двух стран. Общая их длина составит 10 метров.

В программе также значатся концерт детско-юношеского творчества «Журавли Победы». В него войдут полюбившиеся песни, а также народные танцы.

Кроме того, в рамках празднования запланирован мастер-класс «Братские народы», в ходе которого участники смогут украсить тарелки национальными орнаментами двух стран. Мероприятия начнутся в 14:00.

Ранее стало известно о том, что в Музее Победы впервые пройдет спектакль «Кадетский маяк» Детского исторического театра «Многая лета» из Свердловской области. Постановка посвящена великому князю Константину Константиновичу Романову и российским кадетам.