Потепление до плюс 12 градусов ожидается в Москве

— Сегодня у нас хмурый и пасмурный день с дождем, а местами и мокрым снегом. Однако в пятницу на небе появятся прояснения. В Москве пройдет небольшой дождь, его усиление возможно в области. Также ожидаются туманы. Температура воздуха в пятницу днем сильно не вырастет, несмотря на прояснения. Она сохранится на уровне 6–8 градусов выше нуля, а ночью составит плюс два градуса. Атмосферное давление останется высоким — 743 миллиметра ртутного столба, — сообщил Ильин.