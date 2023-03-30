Бочкарев рассказал о квартале с мозаичными фасадами в Новой Москве

В Новой Москве построят жилой квартал «Квартал Марьино» в экостиле. Об этом в четверг, 30 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Дизайн-код проекта, расположенного рядом с парком Марьино и усадьбой Кончеево — «полевые цветы», а концепция оформления жилого комплекса основана на эстетике бескрайних полей и лугов, которые являются частью природы, но при этом активно используются, обрабатываются и окультуриваются человеком, — сказал он.

В свою очередь главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что фасады зданий будут выполнены из керамического кирпича с мозаичной декоративной кладкой. В первой очереди жилого комплекса предполагается строительство двух урбан-блоков на 1398 квартир.

Кроме того, руководитель управления развития продукта и аналитики группы «Самолет» Леон Пряжников заявил, что на территории ЖК создадут раздельные спортивные и детские зоны.