$76.45+0.1482.39-0.75
33 минуты назад

Андрей Бочкарев рассказал о строительстве квартала с мозаичными фасадами в Новой Москве

Вечерняя Москва

В Новой Москве построят жилой квартал «Квартал Марьино» в экостиле. Об этом в четверг, 30 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Бочкарев рассказал о квартале с мозаичными фасадами в Новой Москве
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Дизайн-код проекта, расположенного рядом с парком Марьино и усадьбой Кончеево — «полевые цветы», а концепция оформления жилого комплекса основана на эстетике бескрайних полей и лугов, которые являются частью природы, но при этом активно используются, обрабатываются и окультуриваются человеком, — сказал он.

В свою очередь главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что фасады зданий будут выполнены из керамического кирпича с мозаичной декоративной кладкой. В первой очереди жилого комплекса предполагается строительство двух урбан-блоков на 1398 квартир.

Кроме того, руководитель управления развития продукта и аналитики группы «Самолет» Леон Пряжников заявил, что на территории ЖК создадут раздельные спортивные и детские зоны.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что порядка миллиона квадратных метров жилья планируется построить в этом году в столице по программе реновации. При этом половину объектов составят детские сады, школы и спорткомплексы. Всего в 2023 году снесут около 200 старых пятиэтажек.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,Сергей Кузнецов,Сергей Собянин,Группа компаний Самолет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий