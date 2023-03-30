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34 минуты назад

В Москве планируют создать единую сеть беговых дорожек

Российская Газета

Единая сеть беговых дорожек может появиться в Москве по примеру мировых столиц. Об этом сообщил ТАСС главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. Также в беседе с журналистами о существовании проекта рассказал директор "Бегового сообщества", организатора крупных массовых забегов в городе, Дмитрий Тарасов.

В Москве планируют создать единую сеть беговых дорожек
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Я видел проект, и я надеюсь, что он будет реализован, в городе в разных районах Москвы появятся качественные беговые дорожки, по примеру покрытия в "Лужниках", объединяя парковые зоны, которые уже созданы", - сказал он.

Как сообщил Сергей Кузнецов, по поручению мэра города совместно с коллегами из департамента капремонта, дептранса и департамента спорта разрабатывается программа по созданию беговых маршрутов в городе.

"Идея в том, чтобы у всех москвичей, в каком бы районе города ни жили, был доступ к тому, чтобы попасть на ближайший маршрут, где можно ходить, бегать, гулять,<...> активно двигаться без пересечения с большими магистралями, и с нужной инфраструктурой", - цитирует ТАСС главного архитектора.

По его словам, сеть беговых дорожек могут дополнить туалетами, водными фонтанчиками, а также не исключаются раздевалки и зоны воркаутов.

Новости Москвы,Дмитрий Тарасов,Сергей Кузнецов,
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