В Москве планируют создать единую сеть беговых дорожек

"Идея в том, чтобы у всех москвичей, в каком бы районе города ни жили, был доступ к тому, чтобы попасть на ближайший маршрут, где можно ходить, бегать, гулять,<...> активно двигаться без пересечения с большими магистралями, и с нужной инфраструктурой", - цитирует ТАСС главного архитектора.