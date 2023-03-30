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Городские службы приступили к промывке инженерных сооружений в Москве

Порядка двух тысяч инженерных сооружений промоют в столице в рамках месячника по благоустройству. Об этом в четверг, 30 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Городские службы приступили к промывке инженерных сооружений в Москве
© Вечерняя Москва

— Запланированы масштабные мероприятия по очистке инженерных сооружений после осенне-зимнего периода, в общей сложности приведем в порядок около двух тысяч объектов — мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники, — рассказал он.

Все работы планируется завершить до конца апреля. В мероприятиях задействованы около двух тысяч сотрудников коммунальных служб и более 250 единиц специализированной техники. Специалисты промоют конструктивные элементы, бетонные, металлические и стеклянные поверхности, перильные ограждения, а также лестничные сходы.

В случае необходимо будет выполнена локальная окраска сооружений, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В этом году специалисты Комплекса городского хозяйства приступят к ремонту 14 мостовых сооружений. Планируется отремонтировать несущие конструкции и основные элементы, заменят деформационные швы и многое другое.

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