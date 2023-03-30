Собянин рассказал о расширении высокотехнологичной медпомощи в стационарах Москвы

Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) является критически важной областью современного здравоохранения. Об этом в четверг, 30 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Глава города напомнил, что в 2011 году власти начали разрабатывать проект программы модернизации здравоохранения. В число разработок попало увеличение объемов высокотехнологичной медицинской помощи в обычных городских стационарах.

— В результате к началу 2023 года мы смогли включить в программу оказания высокотехнологичной медицинской помощи 45 стационаров Москвы. Число профилей ВМП в городе выросло с шести до 21 направления, — сказал он.

При этом число пролеченных пациентов удалось увеличить в 50 раз: с двух тысяч до более 100 тысяч человек ежегодно, написал Собянин в своем личном блоге.

Также стало известно о появлении новейшей медицинской техники в филиале № 2 городской поликлиники № 214. Оборудование закуплено по контрактам жизненного цикла.