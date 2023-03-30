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9 минут назад

Собянин рассказал о расширении высокотехнологичной медпомощи в стационарах Москвы

Вечерняя Москваиещё 1

Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) является критически важной областью современного здравоохранения. Об этом в четверг, 30 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин рассказал о расширении высокотехнологичной медпомощи в стационарах Москвы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Глава города напомнил, что в 2011 году власти начали разрабатывать проект программы модернизации здравоохранения. В число разработок попало увеличение объемов высокотехнологичной медицинской помощи в обычных городских стационарах.

— В результате к началу 2023 года мы смогли включить в программу оказания высокотехнологичной медицинской помощи 45 стационаров Москвы. Число профилей ВМП в городе выросло с шести до 21 направления, — сказал он.

При этом число пролеченных пациентов удалось увеличить в 50 раз: с двух тысяч до более 100 тысяч человек ежегодно, написал Собянин в своем личном блоге.

Также стало известно о появлении новейшей медицинской техники в филиале № 2 городской поликлиники № 214. Оборудование закуплено по контрактам жизненного цикла.

С 2012 года москвичи воспользовались сервисами онлайн-записи к врачу более 500 миллионов раз. Как уточняется, 64 процента записей с начала этого года совершены при помощи мобильного приложения с электронной медицинской картой «ЕМИАС. ИНФО».

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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