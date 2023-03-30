Запущены автобусы вместо трамваев №17 от остановки «Медведково»

От остановки «Медведково» до «МЦК Ростокино» были запущены автобусы вместо трамваев № 17. Об этом сообщили в четверг, 30 марта, в пресс-службе Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Вместо трамваев работают автобусы: от остановки «Медведково» до «МЦК Ростокино», — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Такая мера была принята в связи с задержкой трамваев № 17 на северо-востоке Москвы. В частности, они задерживаются по техническим причинам на Енисейской улице и улице Менжинского. Москвичей призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.