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1 час назад

Дептранс Москвы запустил автобусы вместо трамваев № 17 от остановки «Медведково»

От остановки «Медведково» до «МЦК Ростокино» были запущены автобусы вместо трамваев № 17. Об этом сообщили в четверг, 30 марта, в пресс-службе Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Запущены автобусы вместо трамваев №17 от остановки «Медведково»
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Вместо трамваев работают автобусы: от остановки «Медведково» до «МЦК Ростокино», — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Такая мера была принята в связи с задержкой трамваев № 17 на северо-востоке Москвы. В частности, они задерживаются по техническим причинам на Енисейской улице и улице Менжинского. Москвичей призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

К слову, за первые два месяца 2023 года трамваи в Москве суммарно задержались на 15 часов из-за дорожно-транспортных происшествий и посторонних машин на путях.

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