В Москве пройдут фестивали "Пасхальный дар" и "Московская весна"

Фестивали "Пасхальный дар" и "Московская весна" пройдут в столице в апреле и мае. Об этом сообщил Сергей Собянин в среду в интервью на телеканале ТВЦ.

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"Мы продолжаем свои программы фестивальные. Пасхальная неделя будет, "Московская весна", фестиваль, посвященный Дню Победы. Вся программа фестивалей Москвы, она в этом году, я надеюсь, будет реализована. У людей должны быть возможности для хорошего настроения, отдыха, улыбок, несмотря на все сложности, которые мы переживаем, все равно людям нужен позитив", - сказал Собянин.

Он добавил, что в рамках столичных фестивалей запланированы благотворительные программы, гостям будет предоставлена возможность направить свою помощь бойцам в зоне специальной военной операции и их семьям.

"Конечно, это должно быть. Но в целом мы должны работать так, чтобы у людей была возможность для того, чтобы отдохнуть и быть в хорошем настроении", - отметил мэр.

По его словам, в значительной части районов Москвы уже построены фестивальные площадки, где люди могут отпраздновать День города и другие праздники, а также пользоваться ими каждый день.