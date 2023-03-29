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38 минут назад

В Москве пройдут фестивали "Пасхальный дар" и "Московская весна"

ТАСС

Фестивали "Пасхальный дар" и "Московская весна" пройдут в столице в апреле и мае. Об этом сообщил Сергей Собянин в среду в интервью на телеканале ТВЦ.

В Москве пройдут фестивали "Пасхальный дар" и "Московская весна"
Фото: ТАССТАСС

"Мы продолжаем свои программы фестивальные. Пасхальная неделя будет, "Московская весна", фестиваль, посвященный Дню Победы. Вся программа фестивалей Москвы, она в этом году, я надеюсь, будет реализована. У людей должны быть возможности для хорошего настроения, отдыха, улыбок, несмотря на все сложности, которые мы переживаем, все равно людям нужен позитив", - сказал Собянин.

Он добавил, что в рамках столичных фестивалей запланированы благотворительные программы, гостям будет предоставлена возможность направить свою помощь бойцам в зоне специальной военной операции и их семьям.

"Конечно, это должно быть. Но в целом мы должны работать так, чтобы у людей была возможность для того, чтобы отдохнуть и быть в хорошем настроении", - отметил мэр.

По его словам, в значительной части районов Москвы уже построены фестивальные площадки, где люди могут отпраздновать День города и другие праздники, а также пользоваться ими каждый день.

Согласно информации на сайте цикла фестивалей "Московские сезоны", программа "Пасхального дара" запланирована с 14 по 16 апреля, "Московской весны" - с 29 апреля по 9 мая. На смену им придет фестиваль "Рыбная неделя", который начнется 26 мая и завершится 4 июня.

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