В Москве пройдет неделя корейского кино

В Москве состоится неделя корейского кино. Об этом сообщает представители кинотеатра "Пионер" во "ВКонтакте". Мероприятие пройдет с 3 по 9 апреля в кинотеатре "Пионер".
Фильмы будут показаны на корейском языке с русскими субтитрами. 3 апреля зрители смогут посмотреть картину Вон Щин-ёна "Воспоминания убийцы".
Перед первым показом куратор кинотеатра расскажет о фильме и поделится мыслями о причинах популярности корейских проектов.
4 апреля покажут мелодраму Сон Иль-гона "Всегда". 5 числа пройдет показ триллера Ким Сон-хуна "Трудный день". 6 апреля зрители смогут увидеть историческую драму Ли Чжун Ика "Трон". 7 апреля покажут триллер У Мин-хо "Инсайдеры", а 8-го - исторический боевик Пак Чойя "Убийство".
Неделю закроет биографическая драма Чан Хуна "Таксист".
Ранее сообщалось, что в Москве пройдет ретроспектива лучших фильмов режиссера Александра Митты. Мероприятие пройдет с 5 по 16 апреля в рамках 90-летнего юбилея артиста. На смотре покажут такие фильмы, как "Гори, гори, моя звезда", Сказка странствий", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Экипаж", "Затерянный в Сибири".