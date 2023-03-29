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23 минуты назад

В Москве пройдет неделя корейского кино

Газета.Ru

В Москве состоится неделя корейского кино. Об этом сообщает представители кинотеатра "Пионер" во "ВКонтакте". Мероприятие пройдет с 3 по 9 апреля в кинотеатре "Пионер".

В Москве пройдет неделя корейского кино
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Фильмы будут показаны на корейском языке с русскими субтитрами. 3 апреля зрители смогут посмотреть картину Вон Щин-ёна "Воспоминания убийцы".

Перед первым показом куратор кинотеатра расскажет о фильме и поделится мыслями о причинах популярности корейских проектов.

4 апреля покажут мелодраму Сон Иль-гона "Всегда". 5 числа пройдет показ триллера Ким Сон-хуна "Трудный день". 6 апреля зрители смогут увидеть историческую драму Ли Чжун Ика "Трон". 7 апреля покажут триллер У Мин-хо "Инсайдеры", а 8-го - исторический боевик Пак Чойя "Убийство".

Неделю закроет биографическая драма Чан Хуна "Таксист".

Ранее сообщалось, что в Москве пройдет ретроспектива лучших фильмов режиссера Александра Митты. Мероприятие пройдет с 5 по 16 апреля в рамках 90-летнего юбилея артиста. На смотре покажут такие фильмы, как "Гори, гори, моя звезда", Сказка странствий", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Экипаж", "Затерянный в Сибири".

Новости Москвы,Александр Митта,
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