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35 минут назад

В Москве заметили первых клещей

Мослента

Первых клещей, активизировавшихся после спячки с наступлением тепла, заметили жители Москвы. Фотографией опасного для человека и животных мелкого паукообразного поделилась жительница столицы в Telegram-канале «Родное Строгино М125».

В Москве заметили первых клещей
Фото: МослентаМослента

«Жуткие паразиты», «Очень опасные паразиты, особенно в Москве и области. В прошлом году еле откачали собаку после укуса, потратили несколько десятков тысяч на капельницы», «Если такой укусил, извлечь самим или в травмпункт надо и обязательно после сдать анализы. Кучу инфекций переносят, самая страшная — энцефалит», — прокомментировали юзеры.

Ранее 26 марта об активизации клещей предупредил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн. Он сказал, что заражения людей энцефалитом могут начаться уже через три-четыре недели.

Новости Москвы,Анатолий Альтштейн,
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