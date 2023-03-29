В Москве заметили первых клещей

«Жуткие паразиты», «Очень опасные паразиты, особенно в Москве и области. В прошлом году еле откачали собаку после укуса, потратили несколько десятков тысяч на капельницы», «Если такой укусил, извлечь самим или в травмпункт надо и обязательно после сдать анализы. Кучу инфекций переносят, самая страшная — энцефалит», — прокомментировали юзеры.