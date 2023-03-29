Электросамокаты вернулись на улицы Москвы после зимы

В Москве открылся шестой сезон проката электросамокатов. С 28 марта москвичи вновь могут арендовать их в приложении Яндекс Go. В новом сезоне парк сервиса самокатов от агрегатора в столице вырастет до 20 тысяч — в нем появились модели Ninebot Max Plus 2023 года. Они оборудованы в полном соответствии с новыми правилами дорожного движения.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Чтобы поездки были более безопасными, в этом сезоне Яндекс Go оснастил электросамокаты IoT-трекерами собственной разработки. Эта цифровая система объединяет устройства в компьютерную сеть и позволяет собирать, анализировать, обрабатывать и передавать данные через программное обеспечение, приложения или технические средства.

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IoT-трекеры быстрее и точнее определяют местоположение самоката и помогают плавно снижать скорость в зонах, где много людей, например, в Парке Горького или на ВДНХ. Такие «медленные зоны» технологии агрегатора определяют автоматически. Это районы, где пешеходов особенно много, а рядом расположены школы, детские сады и игровые площадки. В запрещенных для катания городских зонах, таких как парк «Зарядье», скорость самоката плавно снизится до нуля.

Перед первой поездкой приложение показывает короткую и простую инструкцию о том, как управлять самокатом и ездить безопасно. Сервис построит маршруты специально для самокатов — с учетом проезда по велосипедным дорожкам и тротуарам, чтобы избежать лестниц и бордюров, если это возможно. А перед началом движения Алиса еще раз напомнит пользователю о важных правилах езды на самокате, например, о том, что не следует слушать музыку в наушниках во время движения, а на пешеходном переходе лучше сойти с самоката и перевезти его, держа за руль.

Держатели для телефона на самокатах теперь с фиксатором — это дополнительно убережет смартфон от падения. Есть беспроводная зарядка, чтобы можно было подзарядить гаджет прямо в пути.