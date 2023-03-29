Первые зяблики прилетели в Москву

— В Москву прилетели первые зяблики. Свое название птица получила из-за того, что самцы, которые первыми прилетают в конце марта, зябнут от весеннего холода и снега. Глядя на эту перелетную птицу, нахохлившуюся в непогоду, говорили: «Зябко тебе». Отсюда и такое название — зяблик, — говорится в сообщении.