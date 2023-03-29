Первые зяблики прилетели в Москву

Первых зябликов заметили в природном заказнике «Долина реки Сетунь». Об этом в среду, 29 марта, сообщает пресс-служба ГПБУ «Мосприрода».
— В Москву прилетели первые зяблики. Свое название птица получила из-за того, что самцы, которые первыми прилетают в конце марта, зябнут от весеннего холода и снега. Глядя на эту перелетную птицу, нахохлившуюся в непогоду, говорили: «Зябко тебе». Отсюда и такое название — зяблик, — говорится в сообщении.
В Telegram-канале «Мосприрода» уточнили, что самки прилетают, когда наступает настоящее и долгое тепло.
Почти 60 видов животных выявили на природных территориях столицы в рамках акции «Зимняя перепись животных», которая проходила с 1 декабря 2022 по 28 февраля 2023 года.
В 2023 году в экологических центрах и на природных территориях столицы откроются 40 новых экокружков. Посетители занятий смогут научиться создавать мультфильмы, делать поделки из вторсырья, а также определять виды птиц, растений и животных. Помогать им в этом будут специалисты ГПБУ «Мосприрода».