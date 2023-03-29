Москвичам пообещали отсутствие подтоплений во время весеннего половодья

Весеннее половодье в столичном регионе проходит в штатном режиме. Об этом в среду, 29 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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— После установления теплой погоды с положительными среднесуточными температурами воздуха началось половодье. В настоящее время водохранилища Москворецкой водной системы наполняются, уровни воды поднимаются на 30-50 сантиметров в сутки, — рассказал он.

По словам Бирюкова, свободная емкость водохранилищ составляет 204 миллиона кубометров, что позволяет принять весь талый сток. Чтобы исключить подтопление улиц и обеспечить постоянное водоснабжение в городе, процесс наполнения водохранилищ был организован плавно.

Кроме того, специалисты уже провели все необходимые работы на водохранилищах и гидроузлах, организовали снегосъемку для оценки параметров снежного покрова, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».