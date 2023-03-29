Медведи Роза и Аладдин проснулись в Московском зоопарке после некрепкой зимней спячки и вышли в открытый вольер. Об этом журналистам сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.
«Наконец-то пришла весна и два наших медведя, Роза и Аладдин, проснулись. Три дня их готовили наши киперы и зоологи. Давали им низкокалорийную пищу и кашу с медом, воду, овощи и фрукты. И сегодня они уже даже буянили и хотели выйти на улицу как можно скорей. Но за время сна медведи теряют 30-40% своего веса и их нужно аккуратно вводить в обычный режим. Постепенно интервалы их выхода в открытый вольер будут увеличиваться. Чувствуют они себя хорошо», - сказала Акулова.
Она отметила, что поскольку зима была недостаточно холодной, медведи спали некрепко. «Сон медведей был в этот раз довольно прерывистый, поскольку зима была недостаточно холодной. Поэтому медведи иногда этой зимой просыпались, бродили по берлоге, пили и снова засыпали. Сейчас они тоже 30-40 минут погуляют и к обеду лягут подремать», - уточнила гендиректор зоопарка.
По ее словам, также в зоопарке содержаться три спасенных гималайских медведя - Бабуля, Феня и Вася, которые находятся в плохом состоянии, по сравнению с постоянными обитателями зоопарка, и в спячку не впадают.