Медведи Роза и Аладдин проснулись в Московском зоопарке

«Наконец-то пришла весна и два наших медведя, Роза и Аладдин, проснулись. Три дня их готовили наши киперы и зоологи. Давали им низкокалорийную пищу и кашу с медом, воду, овощи и фрукты. И сегодня они уже даже буянили и хотели выйти на улицу как можно скорей. Но за время сна медведи теряют 30-40% своего веса и их нужно аккуратно вводить в обычный режим. Постепенно интервалы их выхода в открытый вольер будут увеличиваться. Чувствуют они себя хорошо», - сказала Акулова.