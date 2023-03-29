СК: В столице на 20 процентов выросло число преступлений против детей

В столице увеличилось количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщил заместитель руководителя Главного следственного управления СК России по городу Роман Семушкин в интервью «Вечерней Москве».

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По его словам, за 2022 год подобных преступлений было зарегистрировано 564. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 20 процентов. Чаще всего дети подвергались насильственным действиям сексуального характера.

В начале 2023 года обвинение по этой статье предъявили актеру Махачу Мухайдинову, который ранее играл в сериале «Папины дочки», а до недавнего времени работал преподавателем музыки в частной школе в подмосковном городе Раменское. По версии следствия, мужчина трогал детей и фотографировал. Однако адвокат актера пытается оспорить эти обвинения: по его словам, все действия совершались по обоюдному согласию.