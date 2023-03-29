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1 час назад

СК: В столице на 20 процентов выросло число преступлений против детей

Вечерняя Москва

В столице увеличилось количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщил заместитель руководителя Главного следственного управления СК России по городу Роман Семушкин в интервью «Вечерней Москве».

СК: В столице на 20 процентов выросло число преступлений против детей
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, за 2022 год подобных преступлений было зарегистрировано 564. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 20 процентов. Чаще всего дети подвергались насильственным действиям сексуального характера.

В начале 2023 года обвинение по этой статье предъявили актеру Махачу Мухайдинову, который ранее играл в сериале «Папины дочки», а до недавнего времени работал преподавателем музыки в частной школе в подмосковном городе Раменское. По версии следствия, мужчина трогал детей и фотографировал. Однако адвокат актера пытается оспорить эти обвинения: по его словам, все действия совершались по обоюдному согласию.

О том, как защитить ребенка от общения с педофилами, — в материале «Вечерней Москвы».

Новости Москвы,Следственный комитет,
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