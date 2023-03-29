Почти шесть километров дорог реконструируют и построят в СВАО

В Северо-Восточном административном округе столицы к 2025 году планируют построить пять подземных пешеходных переходов и обновить 5,9 километра дорог. Об этом в среду, 29 марта, сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

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Уточняется, что работы пройдут на участке от Московского скоростного диаметра (МСД) до улицы Мусоргского. Согласно проекту, пять пешеходных переходов построят на на пересечении улиц Сельскохозяйственной и Декабристов, улицы Мусоргского и Юрловского проезда, а также у домов №№ 39, 41 и 42, строения 1 на Сельскохозяйственной улице.

— Подрядная организация ведет подготовку к началу строительно-монтажных работ. Ожидается, что летом 2025 года они будут полностью завершены, — приводит слова Рафика Загрутдинова официальный сайт мэра Москвы.

Обновление улично-дорожной сети предоставит водителям дополнительный выезд на северный участок МСД, разгрузит улицы, которые местные жители используют в качестве альтернативных маршрутов объезда. Транспортная доступность улучшится в Ярославском, Лосиноостровском, Отрадном, Свиблове, Северном и Южном Медведкове.