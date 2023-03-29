Почти шесть километров дорог реконструируют и построят в СВАО

В Северо-Восточном административном округе столицы к 2025 году планируют построить пять подземных пешеходных переходов и обновить 5,9 километра дорог. Об этом в среду, 29 марта, сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Уточняется, что работы пройдут на участке от Московского скоростного диаметра (МСД) до улицы Мусоргского. Согласно проекту, пять пешеходных переходов построят на на пересечении улиц Сельскохозяйственной и Декабристов, улицы Мусоргского и Юрловского проезда, а также у домов №№ 39, 41 и 42, строения 1 на Сельскохозяйственной улице.
— Подрядная организация ведет подготовку к началу строительно-монтажных работ. Ожидается, что летом 2025 года они будут полностью завершены, — приводит слова Рафика Загрутдинова официальный сайт мэра Москвы.
Обновление улично-дорожной сети предоставит водителям дополнительный выезд на северный участок МСД, разгрузит улицы, которые местные жители используют в качестве альтернативных маршрутов объезда. Транспортная доступность улучшится в Ярославском, Лосиноостровском, Отрадном, Свиблове, Северном и Южном Медведкове.
Для новых кварталов в районе Филевский Парк построят участок дороги, который соединит Новофилевский и Береговой проезды.