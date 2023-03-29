В Москве объявили о начале Года педагога и наставника

— Московская система образования объединяет почти 100 тысяч педагогов — это огромное сообщество с многолетними традициями и ценностями. И у каждого из нас есть свой наставник — тот человек, который дал путевку в жизнь. Большинство из нас добились первых успехов именно благодаря учителям, их честному труду, неравнодушным сердцам, — сказал он.