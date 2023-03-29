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1 час назад

В Москве объявили о начале Года педагога и наставника

Вечерняя Москваиещё 2

В Московском центре качества образования объявили о начале Года педагога и наставника. Об этом в среду, 29 марта, сообщил руководитель столичного департамента образования и науки Александр Молотков.

В Москве объявили о начале Года педагога и наставника
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Московская система образования объединяет почти 100 тысяч педагогов — это огромное сообщество с многолетними традициями и ценностями. И у каждого из нас есть свой наставник — тот человек, который дал путевку в жизнь. Большинство из нас добились первых успехов именно благодаря учителям, их честному труду, неравнодушным сердцам, — сказал он.

На мероприятии, в котором участвовало свыше 600 гостей, поздравили и наградили лучших педагогических работников. Также гостям представили концертные номера и фотовыставку. Участники обсудили возможности для развития и профессионального роста педагогов.

Гостями стали победители и призеры конкурсов профессионального мастерства, народные и заслуженные учителя, ветераны педагогического труда и представители педагогических династий, передает официальный сайт мэра Москвы.

Культурно-образовательный проект «Знание. ВДНХ» подготовил масштабную программу «Учитель или наставник?», посвященную Году педагога и наставника.

Новости Москвы,Александр Молотков,ВДНХ,
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