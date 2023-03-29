Дептранс Москвы предупредил о пробках вечером 29 марта

В среду, 29 марта, на некоторых дорогах Москвы прогнозируются затруднения в движении транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Cегодня вечером, по данным ЦОДД, ожидаем до восьми баллов, — говорится в сообщении.

В основном движение транспорта будет затруднено в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» автомобилистов призвали в часы пик пересесть на городской транспорт, чтобы сэкономить время.

На участке улицы Поляны с 31 марта по 30 июня будут закрыты для проезда от одной до двух полос. Уточняется, что это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей.

До 11 апреля ночной автобусный маршрут н7 не будет работать. Это связано со строительством Юго-Восточной хорды. Автомобилистам рекомендуется заблаговременно планировать свои поездки.