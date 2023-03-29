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41 минуту назад

Синоптик предупредил москвичей о резком похолодании

Мослентаиещё 2

О холодном начале апреля москвичей предупредил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. В беседе с «Вечерней Москвой» он спрогнозировал мокрый снег и заморозки до минус двух градусов в первой декаде месяца.

Синоптик предупредил москвичей о резком похолодании
Фото: МослентаМослента

Синоптик добавил, что нетипичное для марта тепло сменится резким похолоданием. В четверг и пятницу, 30 и 31 марта, воздух в Москве прогреется в среднем до семи градусов тепла, после чего температуры продолжат понижаться.

По словам Цыганкова, апрель в столице окажется неласковым, с ночными заморозками и колебанием температуры днем от плюс пяти до плюс десяти градусов.

Ранее москвичей предупредили о возвращении снегопада. Осадки возможны в начале апреля, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Новости Москвы,Анатолий Цыганков,Татьяна Позднякова,Росгидромет,
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