Синоптик предупредил москвичей о резком похолодании

О холодном начале апреля москвичей предупредил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. В беседе с «Вечерней Москвой» он спрогнозировал мокрый снег и заморозки до минус двух градусов в первой декаде месяца.

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Синоптик добавил, что нетипичное для марта тепло сменится резким похолоданием. В четверг и пятницу, 30 и 31 марта, воздух в Москве прогреется в среднем до семи градусов тепла, после чего температуры продолжат понижаться.

По словам Цыганкова, апрель в столице окажется неласковым, с ночными заморозками и колебанием температуры днем от плюс пяти до плюс десяти градусов.