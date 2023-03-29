Москвичам рассказали о работе поиска на портале mos.ru

— Алгоритмы поиска непрерывно совершенствуются, чтобы пользователи могли быстрее находить нужную информацию, даже если они не до конца сформулировали свой запрос. Поиск не только постоянно отслеживает топ запросов и добавляет в выдачу новые услуги, но и расширяет базу подсказок и виджетов, позволяющих перейти к нужной странице в один клик, — сказал он.