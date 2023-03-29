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Москвичам рассказали о работе поиска на портале mos.ru

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Поисковая строка сайта mos.ru позволяет быстро и удобно находить нужные сервисы, документы, новости и другую информацию на сайте. Об этом в среду, 29 марта, рассказал заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Борис Фролов.

Москвичам рассказали о работе поиска на портале mos.ru
© Unsplash

— Алгоритмы поиска непрерывно совершенствуются, чтобы пользователи могли быстрее находить нужную информацию, даже если они не до конца сформулировали свой запрос. Поиск не только постоянно отслеживает топ запросов и добавляет в выдачу новые услуги, но и расширяет базу подсказок и виджетов, позволяющих перейти к нужной странице в один клик, — сказал он.

Поиск на портале mos.ru расположен в правом верхнем углу. Чтобы воспользоваться им, необходимо нажать на значок лупы. В поисковой строке горожане могут задать любой вопрос. Система понимает человека с первых символов — достаточно начать вводить первые буквы слова, чтобы на экране появились подсказки. База знаний поиска ежедневно пополняется новыми подсказками, передает официальный сайт мэра Москвы.

В прошлом году на портале mos.ru зарегистрировались более 600 тысяч новых пользователей, а общее число аккаунтов за все время работы сайта превысило 15,1 миллиона. За прошедший год mos.ru стал еще удобнее: там появились новые услуги, сервисы и другие полезные функции для разных категорий пользователей.

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