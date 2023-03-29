"По будням в ночные часы будут строить ТПУ "Лианозово" – для этого будут поочередно закрываться пути на участке от Бескудникова до Лобни . В это время поезда будут следовать по очереди по одному пути", – объяснили в ведомстве.

Отмечается, что во временные отрезки с 19:00 до 22:00 поезда будут следовать с интервалами в 20 минут, а после 22:00 – с интервалами до одного часа. Причем в ночное время часть поездов отменят, а у другой части изменят остановки на участке от Дегунина до Лобни. Изменения также коснутся аэроэкспрессов, следующих в Шереметьево. Вместо них пассажиры смогут воспользоваться автобусами, отбывающими от станции метро "Ховрино".