Собянин рассказал о комплексном развитии трех районов Москвы

Специалисты обновят бывшую промзону и две неэффективно используемые территории в районах Ярославский, Черемушки и Обручевский по программе комплексного развития. Об этом во вторник, 28 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— На месте бывшей промзоны и двух неэффективно используемых территорий в районах Ярославский, Черемушки и Обручевский появятся современные жилые кварталы с необходимой горожанам инфраструктурой. В некоторые дома въедут участники программы реновации, — заявил он.

По словам Собянина, по программе развития в Хибинском проезде на северо-востоке Москвы будут построены жилые дома, образовательный и физкультурно-оздоровительный комплексы и многоуровневая парковка.

В квартале 25а района Черемушки возведут детский сад, школа, коммунальные объекты и многоквартирные дома. А на улице Обручева — спорткомплекс со скалолазным центром, школа и детский сад, офисы, магазины, кафе и другие объекты, написал мэр города в своем Telegram-канале.

В феврале в столице завершили реорганизацию части бывшей промышленной зоны «Братцево». В ходе работ специалисты построили семь жилых корпусов со всей необходимой инфраструктурой, открыли торговую галерею с предприятиями сферы услуг и благоустроили Головинский канал с набережной.