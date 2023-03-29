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32 минуты назад

Названы самые востребованные профессии в Москве

Вечерняя Москваиещё 1

Самыми востребованными специалистами для предприятий малого и среднего бизнеса люди, получившие профессии в финансовой сфере. Таковы результаты опроса комитета Московского отделения «Опоры России» по трудовым отношениям и рынку труда. Об этом сообщил председатель комитета Сергей Анисимов.

Новые работники чаще всего требовались банкам, лизинговым компаниям, МФО. В банковской сфере наблюдается дефицит операционистов, в лизинге — менеджеров по продажам. И в том, и в другом сегменте есть потребность в узких специалистах, например, в области безопасности данных. Таких профессионалов немного на рынке труда, поэтому их подбор занимает продолжительное время.

Кроме того, не хватает квалифицированного персонала в сфере медицины. Это отметили представители частных клиник и лабораторий.

Сохраняется дефицит и в отраслях, предполагающих физический труд. Предприятия испытывают потребность в сервисных инженерах, токарях, сварщиках, передает РИАМО.

Гендиректор компании «Нейросети Ашманова» Станислав Ашманов добавил, что специалисты по искусственному интеллекту требуются сегодня для выполнения задач оборонной промышленности, ретейла и банковской сферы. Он отметил, что отрасли промышленности и оборонки могут поглотить тысячи таких специалистов, передает НСН.

Эксперт рассказала, как будет меняться рынок труда в 2023 году

Новые сервисы и приложения в сфере искусственного интеллекта (ИИ), такие как чат-бот ChatGPT, могут оставить без работы почти 300 миллионов человек. С таким прогнозом выступил телеканал CNBC, ссылаясь на отчет американского банка Goldman Sachs.

Новости Москвы,Видео,Сергей Анисимов,
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