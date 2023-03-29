Названы самые востребованные профессии в Москве

Самыми востребованными специалистами для предприятий малого и среднего бизнеса люди, получившие профессии в финансовой сфере. Таковы результаты опроса комитета Московского отделения «Опоры России» по трудовым отношениям и рынку труда. Об этом сообщил председатель комитета Сергей Анисимов.

Новые работники чаще всего требовались банкам, лизинговым компаниям, МФО. В банковской сфере наблюдается дефицит операционистов, в лизинге — менеджеров по продажам. И в том, и в другом сегменте есть потребность в узких специалистах, например, в области безопасности данных. Таких профессионалов немного на рынке труда, поэтому их подбор занимает продолжительное время.

Кроме того, не хватает квалифицированного персонала в сфере медицины. Это отметили представители частных клиник и лабораторий.

Сохраняется дефицит и в отраслях, предполагающих физический труд. Предприятия испытывают потребность в сервисных инженерах, токарях, сварщиках, передает РИАМО.

Гендиректор компании «Нейросети Ашманова» Станислав Ашманов добавил, что специалисты по искусственному интеллекту требуются сегодня для выполнения задач оборонной промышленности, ретейла и банковской сферы. Он отметил, что отрасли промышленности и оборонки могут поглотить тысячи таких специалистов, передает НСН.