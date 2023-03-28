В московском метро на станции Курская прошел концерт рэпера Басты. Услышать песни музыканта вживую могли все желающие. Об этом пишет «АиФ».

Мероприятие стало настоящей неожиданностью для пассажиров столичной подземки. Никаких объявлений о выступлении не было, а организаторы держали свои планы в секрете. Люди, проходящие мимо, услышав звуки музыки, останавливались, некоторые начинали снимать видео.