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51 минуту назад

Рэпер Баста устроил концерт в метро Москвы

Елена Прошина

В московском метро на станции Курская прошел концерт рэпера Басты. Услышать песни музыканта вживую могли все желающие. Об этом пишет «АиФ».

Мероприятие стало настоящей неожиданностью для пассажиров столичной подземки. Никаких объявлений о выступлении не было, а организаторы держали свои планы в секрете. Люди, проходящие мимо, услышав звуки музыки, останавливались, некоторые начинали снимать видео.

Выступление музыканта прошло в рамках проекта «Музыка в метро». Благодаря проекту в столичном метро с 2016 года выступили многие артисты разных жанров. Своими концертами радовали и популярные певцы - Григорий Лепс, Игорь Бутман, Полина Гагарина и многие другие.

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