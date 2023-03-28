Баста провел мини-концерт на станции метро «Курская»

Рэпер Василий Вакуленко , известный под псевдонимом Баста, провел мини-концерт на площадке проекта «Музыка в метро» на станции «Курская» столичной подземки. Об этом во вторник, 28 марта, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В начале марта глава дептранса и заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов рассказал, что за пять сезонов проекта «Музыка в метро» более пяти тысяч человек получили возможность выступать перед большой аудиторией. Кроме того, на станциях Большой кольцевой линии созданы пять новых площадок, на которых уже есть постоянные слушатели.