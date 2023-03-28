В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
13 минут назад

Баста провел мини-концерт на станции метро «Курская»

Вечерняя Москва

Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, провел мини-концерт на площадке проекта «Музыка в метро» на станции «Курская» столичной подземки. Об этом во вторник, 28 марта, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Выступление стало настоящим сюрпризом для пассажиров, музыкант исполнил свои главные хиты — «Выпускной», «Сансара», «Моя игра», «неболей», — рассказали в дептрансе.

Раньше на площадках проекта «Музыка в метро» уже выступали и другие знаменитые исполнители — например, группа «Самоцветы», Полина Гагарина, Дмитрий Маликов, Игорь Бутман и Григорий Лепс, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В начале марта глава дептранса и заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов рассказал, что за пять сезонов проекта «Музыка в метро» более пяти тысяч человек получили возможность выступать перед большой аудиторией. Кроме того, на станциях Большой кольцевой линии созданы пять новых площадок, на которых уже есть постоянные слушатели.

Новости Москвы,Шоу-бизнес,Видео,Баста,Дмитрий Маликов,Игорь Бутман,Григорий Лепс,Полина Гагарина,Максим Ликсутов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий