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5 минут назад

Собянин: Москва в 2023 году планирует приобрести 7,5 тыс. томов «Православной энциклопедии»

Агентство «Москва»

Москва в 2023 году планирует приобрести по 2,5 тыс. экземпляров 68-70-х томов «Православной энциклопедии» для школьных библиотек и городских учреждений культуры. Об этом в ходе 32-го совместного заседания наблюдательного, попечительского и общественных советов по изданию энциклопедии сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Москва приобретет 7,5 тыс. томов «Православной энциклопедии»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В 2023 году мы продолжим эту работу, запланировано приобретение 68-70-х томов в количестве 2,5 тыс. экземпляров каждого тома», - сказал Собянин.

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Он добавил, что проект по изданию «Православной энциклопедии» реализован уже на 90%. «Уже 90% всей работы сделано. Мы реально находимся на финишной черте. Правительство Москвы в полной мере исполняет свои обязательства. Мы приобретаем новые тома для школьных библиотек, учреждений культуры, и, поверьте, это не просто трата денег - это действительно востребованный проект, которые важен для того, чтобы мы знали свою историю, для воспитания подрастающего поколения, и действительно в библиотеках это издание не задерживается. Действительно, реально используется. И это главная оценка труда тех, кто работал над этой энциклопедией, нашего попечительского, наблюдательного совета, который помогает в реализации энциклопедии», - сказал Собянин.

Помимо этого, как добавил мэр, власти Москвы занимаются финансированием выпуска телепрограммы «Православная энциклопедия», которая популяризирует этот проект. «В текущем году в связи с изменением формата телепередачи планируется даже небольшое увеличение финансирования», - отметил Собянин.

Он также обратился ко всем членам совета с просьбой оказать изданию «Православной энциклопедии» максимально возможную поддержку. «Обращаюсь к своим коллегам из других субъектов Российской Федерации с тем, чтобы они также приобретали тома издательства для своих учреждений образования и культуры», - сказал Собянин.

В свою очередь патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что уже издано 68 томов энциклопедии. «На данный момент издано 68 из уже 70 запланированных томов. Редакция продолжает активно работать и за время перерыва в наших заседаниях было издано 16 новых томов, которые представлены сегодня здесь», - сказал патриарх.

Специализированная энциклопедия издается с 2000 года церковно-научным центром Русской православной церкви, основные задачи которого - благотворительная поддержка церковно-научных исследований, привлечение к исследованиям различных организаций и частных лиц, публикация результатов исследований. Для содействия развитию центра были сформированы: наблюдательный совет (председатель - патриарх Московский и всея Руси Кирилл), попечительский совет (председатель - мэр Москвы Сергей Собянин) и общественный совет (председатель - председатель Государственной думы Вячеслав Володин).

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