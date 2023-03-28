Москвичи оценили работу автобусов на маршрутах коммерческих перевозчиков

Свыше 90 процентов опрошенных москвичей довольны выходом новых автобусов на маршруты коммерческих перевозчиков. Об этом во вторник, 28 марта, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин Свыше 9 Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин Свыше 9

— С 2016 года мы ввели единые стандарты для всех коммерческих перевозчиков. На замену старым маршруткам пришли новые вместительные автобусы, — говорится в сообщении.

Больше всего пассажиры оценили увеличение числа валидаторов в салонах, чистые и просторные салоны автобусов, USB-зарядки, доступность для маломобильных пассажиров и наличие систем климат-контроля. Как сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы», опрос проводил Инновационный центр «Безопасный транспорт».

21 марта мэр города Сергей Собянин рассказал о развитии электротранспорта в городе. По его словам, они ездят по 79 маршрутам и ежедневно перевозят 430 тысяч пассажиров.