В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

В Москве пройдет Африканский международный конгресс

Российская Газета

5 апреля в Москве пройдет Африканский международный конгресс (АМК). Цель форума - создание постоянно действующей площадки для организации рабочего диалога делового сообщества, имеющего бизнес-интересы в Африке или занимающего организацией торгового и инвестиционного сотрудничества африканских стран с Россией и странами Евразии.

В Москве пройдет Африканский международный конгресс
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета
На конгрессе будут обсуждаться:
  • инвестиционный климат в африканских странах (с презентациями наиболее привлекательных в инвестиционном смысле стран);
  • сотрудничество в гуманитарной сфере, как драйвер развития бизнес-процессов (культура, спорт, туризм);
  • создание единой образовательной системы Африки и, в частности, Африканского международного университета.
Видео дня

В конгрессе участвуют руководители дипломатических представительств и торгпреды африканских государств, представители органов власти РФ, руководители предпринимательских объединений Африканского континента, представители деловых кругов России, африканского и международного бизнеса, ученые, деятели культуры и спорта.

В оргкомитете конгресса - представители политической элиты, бизнес-сообществ африканских стран и российских деловых кругов. Мероприятие активно поддерживается выпускниками российских университетов из африканских стран.

По итогам форума будет подписан пакет договоренностей в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Будут также заключены соглашения в сфере культуры, спорта, образования, благотворительности.

- Планируется, что конгресс будет проводиться ежегодно - поочередно в Москве и одной из африканских стран, - говорит сопредседатель АМК, ректор Евразийского международного университета Константин Клименко. - И ежеквартально будут проводиться клубные сессии в разных странах по узкоспециализированным темам.

На постоянной основе будет действовать интернет-портал Afronews и электронная энциклопедия Аfroinfo. На интернет-портале будет постоянно публиковаться новостная информация об африканском бизнесе.

Оргкомитет приглашает к сотрудничеству деловых партнеров по организации Африканского международного конгресса.

Новости Москвы,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий