5 апреля в Москве пройдет Африканский международный конгресс (АМК). Цель форума - создание постоянно действующей площадки для организации рабочего диалога делового сообщества, имеющего бизнес-интересы в Африке или занимающего организацией торгового и инвестиционного сотрудничества африканских стран с Россией и странами Евразии.

Фото: Российская Газета Российская Газета

инвестиционный климат в африканских странах (с презентациями наиболее привлекательных в инвестиционном смысле стран);

сотрудничество в гуманитарной сфере, как драйвер развития бизнес-процессов (культура, спорт, туризм);

создание единой образовательной системы Африки и, в частности, Африканского международного университета. На конгрессе будут обсуждаться:

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В конгрессе участвуют руководители дипломатических представительств и торгпреды африканских государств, представители органов власти РФ, руководители предпринимательских объединений Африканского континента, представители деловых кругов России, африканского и международного бизнеса, ученые, деятели культуры и спорта.

В оргкомитете конгресса - представители политической элиты, бизнес-сообществ африканских стран и российских деловых кругов. Мероприятие активно поддерживается выпускниками российских университетов из африканских стран.

По итогам форума будет подписан пакет договоренностей в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Будут также заключены соглашения в сфере культуры, спорта, образования, благотворительности.

- Планируется, что конгресс будет проводиться ежегодно - поочередно в Москве и одной из африканских стран, - говорит сопредседатель АМК, ректор Евразийского международного университета Константин Клименко. - И ежеквартально будут проводиться клубные сессии в разных странах по узкоспециализированным темам.

На постоянной основе будет действовать интернет-портал Afronews и электронная энциклопедия Аfroinfo. На интернет-портале будет постоянно публиковаться новостная информация об африканском бизнесе.