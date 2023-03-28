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20 минут назад

Более 1,1 тысячи столичных памятников промоют после зимы

Вечерняя Москваиещё 2

Специалисты Комплекса городского хозяйства промоют после зимы более 1,1 тысячи памятников. Об этом во вторник, 28 марта, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

Более 1,1 тысячи столичных памятников промоют после зимы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— В рамках месячника по благоустройству, который стартует 1 апреля, запланированы работы по очистке памятников, которых в столице насчитывается более 1,1 тысячи. Эти мероприятия проводятся только при плюсовой температуре, каждый объект промывают по специальной технологии, — сказал он.

По словам заммэра, специалисты проверят, не появились ли на сооружениях ржавчина или повреждения. После этого монументы промоют водой и нанесут вспененный раствор, который через десять минут смоют сильным напором воды. Затем памятники насухо вытрут. Уточняется, что для проведения работ на крупных объектах будут использованы поливомоечные машины и автогидроподъемники.

Накануне Бирюков рассказал, что московские фонтаны начали готовить к открытию сезона. Специалисты проведут диагностику гидравлики и ремонт коммуникаций, а также проверят конструкции, находящиеся в подземных коллекторах. Кроме того, приведут в порядок фильтры, насосное оборудование и струеобразующие элементы.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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