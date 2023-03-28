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1 час назад

Названы предпочтения застройщиков в Москве

Lenta.ru

Застройщики в Москве в своих проектах по возведению новостроек предпочитают отделку фасадов в неоклассическом стиле, ар-деко, минимализме, модернизме и хай-теке. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков компании «Метриум».

Названы предпочтения застройщиков в Москве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Такие распространенные на данный момент течения, как деконструктивизм и органическая архитектура, назвали непопулярными для столицы. Эксперты заметили определенные тенденции и в отделке фасадов домов. Большая часть компаний (60 процентов) предпочитает клинкерную плитку и клинкерный кирпич из-за их прочности.

Что касается премиальных объектов, то для подобных проектов часто выбирают полное остекление фасада. Несколько лет назад в Москве вернулись к отделке натуральными материалами — их используют 35 процентов застройщиков. 20 процентов компаний уделяют внимание декору и украшают дома художественной подсветкой.

Ранее аналитики компании «Бест-Новострой» пришли к выводу, что с начала 2023 года сильнее всего новостройки подешевели в Красносельском районе Москвы — в среднем на 14,74 процента, до 846,6 тысячи рублей за один квадратный метр. Второе место занял район Сокол.

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