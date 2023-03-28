Москвичи смогут посетить 140 площадок в рамках акции «День без турникетов»

С 30 марта по 1 апреля в столице пройдет первая в 2023 году акция «День без турникетов». Москвичи смогут посетить более 140 площадок столичных предприятий, мастерских и технопарков — для этого достаточно выбрать экскурсию и зарегистрироваться на сайте проекта. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

«Этой весной к познавательной акции присоединились 25 новых площадок Москвы. Гостей ждут на промышленных производствах, в офисах известных компаний, в творческих мастерских и научных лабораториях. Их сотрудники проведут экскурсии, в том числе с использованием оборудования дополненной реальности, и мастер-классы. Отдельные программы для юных горожан подготовили в детских технопарках», — рассказала она.

Видео дня

Так, в этом сезоне можно побывать в Мэрии Москвы и Московской городской Думе: увидеть исторические части зданий и прогуляться по отреставрированным коридорам. В Университете Правительства Москвы посетители протестируют VR-тренажеры, которые помогают обучать столичных госслужащих. Например, один из образцов позволяет выступить с речью перед виртуальными слушателями и подготовиться к вопросам из зала. Еще здесь расскажут о вариантах развития карьеры для молодежи и предложат поучаствовать в тематической викторине.

В центре «СоюзМультПарк» на ВДНХ для гостей проведут экскурсии по 18 аттракционам с технологиями погружения: виртуальной и дополненной реальностью, искусственным интеллектом, трехмерной анимацией, системой бесконечной генерации графики и видеопроекцией.

Мосгаз приглашает в свои лаборатории школьников, студентов техникумов и колледжей старше 14 лет и всех неравнодушных к науке москвичей. В офисе Сбера можно посетить экспозицию музея компании и поучаствовать в бизнес-игре. Кроме того, в рамках акции запланированы экскурсии по объектам известной аптечной сети.

Детей ждут в технопарках Москвы, где им расскажут о робототехнике и 3D-моделировании, архитектуре и мультипликации, работе городского транспорта и наукоемких технологиях. В столичных экоцентрах можно узнать о разнообразии природы России, сохранении окружающей среды, разделении отходов и правильном образе жизни.