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Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением 28 марта

Во вторник, 28 марта, на некоторых дорогах Москвы прогнозируются затруднения в движении транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением 28 марта
© РИА Новости

— Cегодня вечером, по данным ЦОДД, ожидаем до семи баллов, — говорится в сообщении.

В основном движение транспорта будет затруднено в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» автомобилистов в вечерний час пик призвали пересесть на городской транспорт, чтобы сэкономить время.

На участке улицы Поляны с 31 марта по 30 июня будут закрыты для проезда от одной до двух полос. Уточняется, что это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей.

До 11 апреля ночной автобусный маршрут н7 не будет работать. Это связано со строительством Юго-Восточной хорды. Автомобилистам рекомендуется заблаговременно планировать свои поездки.

На нескольких улицах в центре, на севере и северо-востоке столицы также временно изменится схема движения. До 31 июля закроют одну полосу движения в 4-м Лихачевском переулке в районе дома 13, строение 1.

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